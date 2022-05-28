Белорусская армия может быть втянута в войну Украины с РФ, отметил советник главы государства.

Украине при определенных условиях грозит наступление Российской Федерации из Беларуси, например, если российские оккупанты захватят Луганщину и будут иметь силы для дальнейшего продвижения вперед.

Украинцев ожидает очень опасный месяц, рассказал советник главы Офисе президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире одного из каналов.

По его словам, также возможно вовлечение белорусской армии в войну нашей страны с РФ.

"Должен отметить неприятную вещь - что есть вероятность... попытки российского наступления на севере, то есть... Сумщина, Черниговщина, Киевщина, и есть даже опасность вовлечения белорусских вооруженных сил в войну... это, правда, при определенных условиях, например, если они победят на востоке, захватят Луганскую область... и еще сохранят силы для дальнейшего наступления... такая опасность существует...", - отметил Арестович.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России вторглись на территорию Украины, в частности, с белорусской территории. Враг также сбрасывал бомбы на военные объекты и жилье мирных людей.

Противнику удалось захватить части Черниговщины и Киевщины, но впоследствии оккупантов прогнали украинские воины.

Позже РФ перешла в наступление на востоке нашей страны, но не перестала обстреливать украинскую территорию, в том числе Черниговщину и Сумщину.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 мая сообщила, что по состоянию на этот день данные о повторном вражеском наступлении на Киев не подтверждаются.

Украинская сторона не раз предупреждала, что белорусская армия может начать воевать против нашей страны вместе с Россией.

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