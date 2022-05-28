За час позиции одного батальона противник обстрелял около 500 раз, поделился комбат.

Бойцы добровольческого батальона "Свобода" Нацгвардии Украины на передовой 9 мая остановили наступление российских оккупантов, и противник отомстил - нанес массированный удар.

Коллеги подсчитали, что только позиции батальона за час противник обстрелял около 500 раз, рассказал его командир Петр Кузык в интервью "Гордону".

"…Более прямого контакта с врагом, чем мы имеем, не бывает. У нас не просто передовая. Мы и в минус заходили, контратаковали… Мы сейчас в самом аду, на передке. К примеру, 9 мая мы готовились и остановили наступление. Уже 10 мая они отомстили - по нашему подразделению нанесли массированный удар", - поделился собеседник.

По словам Кузыка, он за всю историю войны не помнит таких плотных артиллерийских обстрелов.

"…Мы удержали позиции очень дорогой ценой - два товарища героически погибли, когда отражали танковые атаки, около полутора десятка человек получили ранения. Они отказались уходить с позиций", - сказал командир добробата.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины, в частности, с территории Беларуси. Позже Россия перешла в наступление на востоке украинского государства.

Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин говорил, что российской стороне в Украине для эффективного штурма на части Донбасса не хватает десятки тысяч подготовленных бойцов, и взять их негде.

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