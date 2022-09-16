В ряде случаев боевую технику оставляли целые танковые роты по 10 танков сразу и что характерно – не с пустыми баками.

Во время отступления на Харьковщине российские войска бросили невредимыми около сотни танков.

Как сообщают разведчики, в ряде случаев боевую технику оставляли целые танковые роты по 10 танков сразу и что характерно – не с пустыми баками. То есть, у оккупантов была возможность отступать на ней.

В целом, по данным аналитиков международного проекта Oryx, в руки украинцев попало более 200 единиц неповрежденной техники.

Видео дня

Почему так случилось? По версии разведчиков, кроме очевидного мотива – паники, вызванной эффективным наступлением украинских сил – есть еще один: среди офицеров 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии вооруженных сил РФ достаточно много этнических украинцев, людей с украинскими корнями и родственниками в Украине.

Украинское происхождение имеет и командир 4-й дивизии полковник Евгений Журавлев. Поэтому шутка про "российский ленд-лиз" для Украины может оказаться не такой уж и шуткой.

16 сентября Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область деоккупирована. 12 сентября была информация, что украинские защитники освободили от российских оккупантов почти 6 тысяч квадратных километров территории нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: