Оборудование оборонительных рубежей осуществляют под постоянным огнем РФ, сказал он.

На Харьковщине, как и в остальных приграничных и прифронтовых областях Украины, фортификационное оборудование оборонительных рубежей осуществляется эшелонировано.

Информация о возможности оборудования трехэтажных бетонных сооружений под огневым воздействием РФ "абсурдна и обесценивает потери гражданского персонала и личного состава подразделений, осуществляющих оборудование оборонительных рубежей под постоянным огнем", заявил глава администрации Государственной специальной службы транспорта Минобороны, бригадный генерал Александр Яковец.

"Фортификационное оборудование оборонительных рубежей как на Харьковщине, так и в остальных приграничных и прифронтовых областях, осуществляется эшелонировано - несколько оборонительных рубежей. При этом наиболее подготовленный - это тот, который находится на некотором расстоянии, что позволяет использовать и средства инженерного вооружения, и железобетонные сооружения", - сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

Бригадный генерал отметил, что перед ним идет рубеж, где работают подразделения Командования сил поддержки ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта. Он оборудуется в разных условиях, на разных участках. На Харьковщине - под постоянными обстрелами противника, даже на расстоянии 15-17 километров.

"А первый рубеж и "передний край", конечно, удерживается подразделениями, оборудуется самими подразделениями. И здесь говорить об использовании тяжелой техники, железобетонных сооружений, к сожалению, нет возможности", - подчеркнул он.

Яковец рассказал, что на переднем крае фортификационные сооружения расположены на разном расстоянии от границы с Россией. "Если говорить о первом рубеже на Харьковском направлении, то на расстоянии от 1,5 до 5-6 километров, в зависимости от условий местности, от естественных препятствий, господствующих высот. Если говорить о втором рубеже на Харьковщине, то я бы не хотел сейчас в эфире предоставлять эту информацию, чтобы не услышал враг. Что касается третьего рубежа, то он на разном расстоянии, также в зависимости от условий местности, от 17 до 35 километров", - пояснил он.

Бригадный генерал добавил, что третий оборудуется областными военными администрациями и в инженерном отношении он наиболее оборудован, с установлением железобетонных сооружений, как огневых, так и для укрытия и проживания личного состава.

"Но хотел бы отметить, что даже на таком расстоянии - 17, 20 км .до 30 км., противник постоянно наносит поражения и мы теряем там не только технику, но и персонал гражданский, который выполняет эти задачи", - подчеркнул он.

Яковец прокомментировал распространенную сегодня информацию, в которой некоторые военные возмущались качеством оборонительных сооружений на Харьковщине, в частности, что там должны были стоять укрепления в минус три этажа.

"Знаете, когда это говорят эксперты, которые находятся на расстоянии 700-1000 километров до районов боевых действий, то это еще можно как-то понять. А когда военные, то, честно говоря, я не понимаю этого", - отметил он.

Яковец добавил, что оборудование оборонительных рубежей на Харьковщине осуществляют под постоянным огнем российских оккупантов. "Информационные вбросы о возможности оборудования трехэтажных бетонных сооружений под огневым воздействием противника, мягко говоря, являются абсурдными. И обесценивает те усилия, которые сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал. Ну, и, в первую очередь, обесценивают те потери гражданского персонала и личного состава подразделений, осуществляющих оборудование оборонительных рубежей. Осуществляют под постоянным огнем противника, рискуя своей жизнью", - подчеркнул бригадный генерал.

Наступление России: новости с Харьковщины

Как сообщал УНИАН, командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал, что наступление России стремительно разворачивается, в Волчанске начались уличные бои. Он говорил, что необходимых фортификаций не было, поэтому продвижение оккупантов достаточно быстрое.

"За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мысли, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж", - отметил военный.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что практически под круглосуточными ударами оккупантов находятся Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья.

Президент Владимир Зеленский вечером сообщил, что на значительной территории приграничной полосы области идут жестокие бои, захватчики закрепиться в некоторых населенных пунктах.

Вас также могут заинтересовать новости: