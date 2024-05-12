Максимум эффективности должен быть проявлен сейчас каждым в Силах безопасности и обороны и местной власти.

В приграничной полосе Харьковщины идут жестокие бои. Оккупанты пытаются закрепиться в некоторых селах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленсткий в вечернем обращении. Он отметил, что заслушал доклады главкома, разведки, министра внутренних дел о ситуации на фронте. Особое внимание уделили Харьковщине.

"Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения", - отметил Зеленский. Видео дня

Президент отметил, что в окрестностях города Волчанск ситуация очень сложная, город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных в городе, местным жителям помогают.

Зеленский отметил, что максимум эффективности должен быть проявлен сейчас каждым в Силах безопасности и обороны и местной власти.

"Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать, можешь ли выдержать удары и удержать позиции. Чтобы все так же смогли. Главное - наша стойкость и украинский результат в боях", - сказал он.

В то же время президент отметил, что донецкие направления сейчас "не менее обостренные". Замысел ударов на Харьковщине - растянуть наши силы и подорвать моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться.

"Покровское направление несмотря на все - наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времовское направления, Краматорское, Купянское", - добавил он.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

По данным наблюдателей, в Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Враг имеет продвижение в населенном пункте Глубокое.

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