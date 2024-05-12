По словам главы Харьковской ОГА, оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось.

Российские оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения в Харьковской области. Так, за эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, Волчанск, Липцы и все пункты северного приграничья практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.

"Ситуация сложная. За сегодня поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске - женщина 46 лет и мужчина 74 лет", - сообщил Синегубов. Видео дня

Он подчеркнул, что количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, увеличилось. При этом Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию.

"Поэтому эвакуация гражданского населения - не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются. Спасибо властям на местах, волонтерам областного Координационного гуманитарного центра, полиции, ГСЧС за героическую совместную работу. За двое суток удалось обезопасить более 4000 человек. Призываем жителей сохранить жизнь и покинуть обстреливаемые врагом территории", - призвал председатель Харьковской ОГА.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Враг пытался прорвать границу в Харьковской области. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, всю ночь продолжались обстрелы управляемыми авиабомбами, из реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Как подчеркнул Синегубов, диверсионные группы пытались прорвать границу - впрочем, безуспешно. ВСУ уверенно держат позиции на Харьковщине, не потеряно ни одного метра земли.

Впоследствии Генштаб рассказал о ситуации в Харьковской области. Вооруженные силы Украины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

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