Россия внимательно следит за каждым нашим словом и нужно фильтровать информационное поле, считает Петр Черник.

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник заявил, что в начале лета Украина будет иметь современное мощное оружие, которое позволит провести контрнаступательные операции.

"Новое контрнаступление или третья контрнаступательная операция в обязательном порядке будет. Харьковская операция была диаметрально противоположной Херсонской. И вот третья операция будет там и тогда, где этого никто не видит. Эти все вещи должны находиться в абсолютной информационной тишине", - сказал Черник для телеканала Эспрессо.

Эксперт добавил, что Россия внимательно следит за каждым нашим словом и нужно фильтровать наше информационное поле.

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"Контрнаступление неизбежно, потому что огромный бронепакет в пути к нам, а это более тысячи единиц техники самого разнообразного класса, начиная от сверхтяжелых танков Leopard 2, Challenger 2 и даже Abrams и заканчивая истребителями танков, таких как французская машина 105 мм с пушкой AMX - 10 RC и M2 Bradley, и это далеко не весь перечень. На мой взгляд, вся техника поступит к нам в конце весны – начале лета и мы будем иметь колоссально качественное обновление для этого потенциального контрнаступления", - считает полковник.

Украинское контрнаступление 2023 года - что известно

По данным СМИ, воины ВСУ провели штабные учения, в рамках которых готовили предстоящее контрнаступление на фронте.

Весной 2023 года, по мнению начальника ГУР Кирилла Буданова, состоится решающая битва в украинско-российской войне.

В Украину уже прибыли западные танки, которые станут важной частью контрнаступления ВСУ.