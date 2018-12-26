Экс-глава Моссада: Россия выбрала Трампа и сделала его президентом США

По словам израильского разведчика, выбор Кремля пал на бизнесмена совсем не потому, что он большой «российский друг».

Бывший глава израильской политической разведки Моссад Тамир Пардо сказал, что Россия направила десятки тысяч ботов, чтобы изменить ход выборов в США в 2016 году в пользу Дональда Трампа. Однако, это было сделано не потому, что одиозный бизнесмен уже был большим другом России.

По мнению Пардо, который возглавлял израильскую разведку до 2016 года, Кремль просто решил поддержать наиболее приемлемого кандидата, который был бы политически наиболее выгодным для него, пишет Haaretz. Экс-глава Моссада убежден, что российские чиновники посмотрели на политическую карту в Вашингтоне и подумали: «Кого бы из кандидатов мы хотели видели в Белом доме?».

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«Кто поможет нам достичь наших целей? И они выбрали его. С того момента они развернули целую систему ботов, которая действовала на протяжении всех выборов и привела его к президентству», - убежден Пардо.

Он подчеркнул, что влияние на выборы – это лишь верхушка айсберга современных электронных угроз для демократии и мирового порядка, который установился после Второй мировой войны. Использование ботов и фальшивой информации – это глобальная проблема, с которой Израилю нужно быть готовым разобраться.

Он подчеркнул, что политики ошибочно полагают, что современные средства электронного воздействия – это удобный инструмент для них. Но у этого инструмента всегда есть неприятные последствия.

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«Например, Трамп, вероятно, думает, что боты работают в его пользу. Но эти же боты способны его сместить. У политиков есть ключи к остановки хаоса, который создают боты», - сказал экс-глава Моссада.