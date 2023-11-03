Берлин настроен на долгую "игру", чтобы не позволить Путину выиграть войну, просто затянув ее.

Западная поддержка оборонного потенциала Украины - это задача на много лет, поэтому Германия уже планирует свои расходы на эти нужды вплоть до 2032 года. Об этом в интервью Stuttgarter Zeitung заявил руководитель Спецштаба по вопросам Украины в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Он отметил, что нынешнюю войну против России Украина вполне способна выиграть военным путем. Но финалом все равно должны стать мирные переговоры, на которых многое будет зависеть от тех позиций, с которыми обе стороны зайдут в переговорную комнату.

Что же касается западной поддержки Украины, то она, по словам Фройдинга, кардинально изменилась – от концепции временной помощи в самом начале до планирования на долгий срок сейчас. И речь идет уже не просто о поставках оружия необходимого сейчас, но и об общей модернизации ВСУ.

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"Понятно одно: военная поддержка Украины - задача до конца десятилетия и дальше. Наше бюджетное планирование уже содержит средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости. Для меня борьба за свободу не имеет срока годности", – говорит немецкий генерал.

По словам Фройдинга, партнеры Украины должны сделать все возможное, чтобы время играло не на пользу Путину, а против него.

"Надо дать понять Путину: мы продержимся дольше, свобода одержит победу", – сказал он.

Западная помощь Украине

Как писал УНИАН, накануне Германия объявила о передаче Украине новой партии военной помощи. Среди прочего украинское войско должно получить 12 бронетранспортеров, два радара для наблюдения за воздушным пространством, семь разведывательных дронов, 5 беспилотных надводных аппаратов, 30 тысяч комплектов зимней формы и тому подобное.

Кроме того, стало известно, что США планируют объявить свой очередной пакет военной помощи общей стоимостью 425 миллионов долларов. В него войдут, в частности, средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы.

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