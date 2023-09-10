Захватчик пытался быть незамеченным, но не получилось.

Украинская снайперская группа "Призрак Бахмута" продолжает уничтожать российских захватчиков на Донбассе.

Как сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, снайпер "минуснул" оккупанта на расстоянии почти километра. Это произошло в Бахмуте вблизи "самолетика".

"Бахмут. Район "самолетик". Работает группа "Призрак" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 960 метров был уничтожен россиянин. Наши герои видят всех", - отметил Сырский.

На видео виден момент ликвидации захватчика, который надеялся остаться незамеченным.

"Призрак Бахмута" - успехи снайперов.

Ранее на Бахмутском направлении снайпер из группы "призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого с большого расстояния ликвидировал наблюдателя-координатора российских захватчиков.

Перед этим на Бахмутском направлении украинский снайпер ювелирно ликвидировал российского захватчика. Противника с расстояния 420 метров уничтожил воин из группы "призрак Бахмута", имеющий позывной "Даня".

Вас также могут заинтересовать новости: