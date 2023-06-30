Противник уничтожен с расстояния более 300 метров, отметил командующий Сухопутных войск ВСУ.

На Бахмутском направлении снайпер из группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого с большого расстояния ликвидировал наблюдателя-координатора российских захватчиков.

Прихвостень врага уничтожен с расстояния более 300 метров, сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - генерал-полковник Александр Сырский. "...Работает снайпер группы "Призрак (Бахмута - Ред.)"... Снимает 2 номер на GROT с тепловизионным прицелом. Дистанция - 340 метров. Точным выстрелом уничтожен наблюдатель-координатор", - отметил он.

Генерал-полковник отметил, что это прекрасная работа. Сырский также показал видео, на котором заснята ликвидация координатора противника.

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На Бахмутском направлении уже длительное время идут бои. Украинские воины начали оттеснять противника, уже освобождено немало нашей земли. Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что в Бахмуте наши защитники давят на фланги противника.

По словам бывшего командира полка "Азов", майора ВСУ, заместителя командира 3 отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, враги "не вывозят" натиска со стороны наших бойцов. Жорин добавил, что в рядах оккупантов появилось много отказников.

Стоит отметить, что РФ уже понесла огромные потери на украинской земле. Общие потери россиян на 30 июня составляют примерно 228 тыс. 340 захватчиков.

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