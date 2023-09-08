Снайпер ликвидировал оккупанта на большом расстоянии / facebook.com/pressOKzahid

Снайпер группы "Призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого филигранно отработал по российскому пулеметчику.

Как сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, снайпер "минуснул" оккупанта на расстоянии почти 900 метров.

"Работает группа "Призрак" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого. С дистанции 880 метров был уничтожен российский пулеметчик. Слава Украине", - отметил Сырский.

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Другие успехи "призрака Бахмута"

Напомним, что ранее на Бахмутском направлении снайпер из группы "призрак Бахмута" отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого с большого расстояния ликвидировал наблюдателя-координатора российских захватчиков.

Перед этим на Бахмутском направлении украинский снайпер ювелирно ликвидировал российского захватчика. Противника с расстояния 420 метров уничтожил воин из группы "призрак Бахмута", имеющий позывной "Даня".

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