В Беларуси начались учения по проведению мобилизации.

Военнообязанным гражданам Беларуси уже раздали повестки и они должны прийти в военкоматы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире программы "ФейгинLIVE" 16 мая.

Жданов, что эти учения продлятся до 8 июля. Также к этому времени Беларусь закрыла свое воздушное пространство, хотя в эту страну и так уже никто не летает.

"В Беларуси начались учения с военкоматами и там военкоматы разослали сегодня повестки. Они будут проводить обучение по мобилизации военнообязанных", - сказал Жданов.

Военный эксперт добавил, что мужчины должны прийти в военкоматы 17-18 июня. Пока неизвестно, чем закончатся учения в Беларуси.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить готовность к обороне в четырех областях в случае вторжения с территории Беларуси.

Сообщалось, что было заседание ставки верховного главнокомандующего и "проговаривался вопрос Беларуси и давали оценку все наши органы, которые к этому причастны, что там происходит, в каком состоянии находится войско Беларуси, сколько там военных РФ".

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