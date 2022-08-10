Над Запорожской областью украинские силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Вчера поздно вечером, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которая сбила вражескую ракету. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2", - отмечается в Telegram-канале главы Запорожской ОВА.
По его словам, у общины района "минус старые стекла", у врага – "минус две ракеты!".
Напомним, количество боевых корабли оккупантов в Черном море выросла в пять раз, что увеличило угрозу нанесения ракетных ударов по Украине. Эксперт отметил, что угроза от них заключается в том, что они могут быть оборудованы крылатыми ракетами типа "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину.