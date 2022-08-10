По его словам, у общины района лишь "минус старые стекла".

Над Запорожской областью украинские силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Вчера поздно вечером, около 23:00, вблизи Запорожья был слышен громкий звук взрыва. По предварительной информации, это - результат работы противовоздушной обороны ВСУ, которая сбила вражескую ракету. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Через час, уже сегодня, наши ребята сделали дубль-2", - отмечается в Telegram-канале главы Запорожской ОВА.

По его словам, у общины района "минус старые стекла", у врага – "минус две ракеты!".

Напомним, количество боевых корабли оккупантов в Черном море выросла в пять раз, что увеличило угрозу нанесения ракетных ударов по Украине. Эксперт отметил, что угроза от них заключается в том, что они могут быть оборудованы крылатыми ракетами типа "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину.

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