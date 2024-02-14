На Авдеевском направлении в одной бригаде используется 100 дронов в среднем в день.

В Авдеевке сегодня очень горячо, российские оккупанты продолжают атаковать. Об этом рассказал главный сержант подразделения ударных БПЛА 109 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Егор Фирсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Авдеевке очень горячо. "Там мы летаем, наблюдаем, видим, что орки шуруют, снова "кулаки" формируют, что пытаются штурмовать. Наша пехота крепко отбивает атаки, хоть нелегко это дается", - отметил он. По его словам, оккупанты идут и в пехотные атаки малыми группами, а наступают с привлечением бронетехники, в частности, БТРы и БМП.

Фирсов сообщил, что сейчас над Авдиевкой летать дронами очень трудно. "Враг насытил РЭБом фактически все. И сейчас мало, чтобы был дрон, а еще нужно хорошее сопровождение инженерии, чтобы обмануть и побороть вражеский РЭБ", – подчеркнул он.

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По его словам, на Авдеевском направлении в одной бригаде используется 100 дронов в среднем в день. "Не все дроны могут долететь, потому что РЭБ работает, пушки работают, а еще враг обтягивается банальными рыболовными сетками, чтобы задержать эти FPV-дроны. Но подавляющее большинство дронов находит свои цели, а это круто, потому что это уменьшает вражеский натиск. Даже орки в своих пабликах признают, что штурмы срывают наши FPV-дроны. Не артиллерия, не танки, хоть они также существенно помогают, а именно FPV-дроны, потому что они непредсказуемее, поскольку пилот определяет, куда лететь, может менять цели в процессе полета", - рассказал Фирсов.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман отмечает, что ситуация в Авдеевке для Сил обороны непростая, но есть надежда, что подтягивание резервов улучшит позиции украинских защитников.

Он отметил, что войска РФ пытаются окружить Авдеевку с севера и с юга, чтобы украинский гарнизон, который там находится, остался без возможности подвозить боеприпасы, продукты.

В то же время эксперт добавил, что туда добавляются определенные резервы, в частности, 3-я механизированная штурмовая бригада с большим боевым опытом. Он надеется, что будет держаться оборона, потому что Авдеевка для нас крайне важна.

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