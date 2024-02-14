По мнению Алексея Гетьмана, для оккупантов очень важно взять Авдеевку до президентских выборов в России.

Ситуация в Авдеевке для Сил обороны непростая, но есть надежда, что подкрепление улучшит позиции украинских защитников. Такое мнение высказал военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в эфире телемарафона.

Он отметил, что войска РФ пытаются окружить Авдеевку с севера и с юга, чтобы украинский гарнизон, который там находится, остался без возможности подвозить боеприпасы, продукты. По словам Гетьмана, основная трасса, через которую осуществлялось снабжение, и раньше была под огневым контролем россиян:

"Эта ситуация не очень хорошая. Там осталось еще несколько дорог, по которым можно будет перемещать все, что необходимо для гарнизона, но это усложняет ситуацию".

В то же время эксперт добавил, что туда добавляются определенные резервы, в частности, 3-я механизированная штурмовая бригада с большим боевым опытом.

"Надеемся, что будет держаться оборона, потому что город для нас крайне важен, он расположен на господствующей высоте. С него можно контролировать Донецк с точки зрения артиллерийских обстрелов. Оттуда можно достреливать в Донецк, хотя мы этого не делаем. Но россияне знают, что мы это можем сделать, если они попытаются построить там какие-то военные хабы, штабы, склады. Они с 2014 года за Авдеевку борются, а, начиная с 10 октября 2023 года, начали очень активные наступательные действия. Там собрано большое количество живой силы и техники, там идут тяжелые бои",- сказал эксперт.

Гетьман заявил, что с 10 октября на Авдеевском направлении Россия потеряла больше военных (17 тысяч), чем Советский Союз во время 10-летней войны в Афганистане (14.5 тысяч). По его словам, для оккупантов очень важно взять Авдеевку до президентских выборов в России, которые состоятся в середине марта, чтобы своему населению показать хоть какие-то достижения на линии фронта.

Он прогнозирует, что вражеские штурмы будут продолжаться:

"Удастся или не удастся нам дальше держать оборону, покажут не дни, а может даже часы. Но надеемся, что с подтягиванием резервов будут улучшены наши позиции. Но быть на 100% уверенным, что нам удастся удержать город, не стоит".

Бои за Авдеевку - что сообщалось

Как писал УНИАН, в последние дни Восточное командование Украины передислоцировало в Авдеевку одну из своих лучших бригад - 3-ю штурмовую, численностью 2000 человек.

В Forbes отметили, что вводить 3-ю штурмовую бригаду в невыгодный бой во все более изолированных развалинах Авдеевки рискованно. Указывалось, что 3-я бригада не может просто занять позиции в тех же бункерах и траншеях, которые ранее занимала 110-я бригада. Речь шла о том, что бойцы могли бы начать оборону Авдеевки, окопавшись на территории промышленного коксохимического завода и выпрямив линию обороны с севера на юг. Это означало бы отказ от восточной половины практически неживого города. С другой стороны, это может восстановить безопасные линии поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: