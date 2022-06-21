Возможно, катера отправят на материковую Украину для применения в форсировании водных преград.

На железнодорожной станции "Джанкой" во временно оккупированном Крыму сформирован эшелон с катерами.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"На железнодорожных платформах замечены катера БМК-15 в количестве 2 ед., БМК-130 – 2 ед. и 1 катер БМК-Т. Также в Джанкой прибыл железнодорожный эшелон с 50 цистернами ГСМ", - заявил он.

По его словам, очевидно, катера отправят на материковую Украину для применения в форсировании водных преград.

Ранее УНИАН уже сообщал, что британские разведчики рассказали, как уничтожение "Василия Беха" изменило ситуацию в море. Ликвидация судна демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия у змеиного.

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