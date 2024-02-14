Среди пленных есть бывшие заключенные, дагестанцы и один житель Санкт-Петербурга.

Бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен 11 российских оккупантов на Запорожском направлении. Россияне пошли в атаку, которую отбили защитники Украины.

"Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям-бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы попрятались в укрытие", - сообщает 128 ОГШ бригада в Facebook.

Отмечается, что тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр.

"После нескольких метких пулеметных очередей уцелевшие враги приняли единственное правильное решение – сдаться в плен", - рассказали в бригаде.

В сообщении отмечается, что среди пленных несколько бывших заключенных, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга.

"Все - военные 71 мотострелкового полка Росармии. Сейчас они дают ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными", - сказано в сообщении.

На видео, которое разместила бригада, видно как оккупанты, подошли близко к украинским позициям и наши бойцы не только отбили бой, но и взяли в плен оккупантов.

Россияне сдаются в плен - последние новости

12 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский озвучил, что за неделю на этом направлении взято в плен около 25 оккупантов.

Он отмечал, что с ростом интенсивности боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия" увеличивается и количество российских пленных.

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