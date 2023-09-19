Враг истощен, однако способен возобновить наступление после восстановления сил.

Сейчас в районах освобожденных Андреевки и Клещиевки продолжаются бои за содержание этих населенных пунктов. Сейчас россияне истощены, однако они способны возобновить наступление после восстановления сил.

Для украинский военных закрепление на линии Андреевка-Клещиевка - это отправная точка, с которой уже можно более реально говорить о дальнейшем окружении Бахмута, считает майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По его словам, взятие этой линии дает огневой контроль еще над частью Бахмута.

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"Это опорная линия, которая для нас очень важна для реализации дальнейших планов. Однако официальные сообщения о взятии этих населенных пунктов не означают, что там прекратились бои. Сейчас идет борьба за их удержание", - рассказал военный.

По его мнению, в ближайшее время россияне сфокусируют свое внимание не на возвращении этих населенных пунктов, а на сдерживании украинской армии, восстановлении собственных сил и обустройстве своей линии обороны. Кроме того, враг будет максимально наносить поражение - с помощью артиллерии, дронов, ФАБов - чтобы задержать продвижение ВСУ.

По словам Жорина, пока оккупанты не заменят подразделения на этом направлении на боеспособные и не поднимут морально-психологическое состояние личного состава, то еще рано говорить о серьезных попытках контрнаступления.

"72-я мотострелковая бригада РФ полностью разбита, и в ближайшее время на фронте вряд ли мы ее увидим, потому что управление почти уничтожено. 31-я и 83-я десантно-штурмовые существенно потрепаны. Все приданные силы типа "Эспаньолы" просто бежали оттуда", - отметил он.

Однако, майор уверен, что такая ситуация лишь временная и враг начнет попытки наступления, как только соберет силы для него.

Освобождение Андреевки и Клещиевки - детали

Слухи об освобождении Андреевки под Бахмутом начали распространяться еще 14 сентября. Впоследствии, 15 сентября, в Генштабе ВСУ подтвердили взятие населенного пункта под украинский контроль. Отвоевать его удалось, совершив успешный штурм.

Благодаря освобождению Андреевки украинские войска смогли получить контроль над железной дорогой, которая является опорной линией для дальнейшего наступления и окружения Бахмута.

Уже 17 сентября украинские военные вошли в Клещиевку, которая расположена недалеко от Андреевки, вытеснили россиян и заняли населенный пункт.

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