Также стало известно как враг издевается над мирным населением, сбрасывая бомбы и другую взрывчатку.

На одном из направлений ВСУ нанесли ударов по живой силе противника и технике, которая била по мирному населению.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 40 оккупантов. Уничтожены две реактивные системы залпового огня "Град" врага, его три пушки, три ударных БПЛА "Ланцет", семь единиц автобронетехники и лодка.

Также снижен зенитно-ракетный комплекс "Оса" захватчиков – всепогодный комплекс, который на конец 2007 года был самым многочисленным в России комплексом военной ПВО.

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Как отмечают украинские военные, сейчас идет напряженная боевая работа, контрбатарейная борьба, уничтожение резервов и логистики противника, который постоянно маневрирует и усиливает давление авиационного компонента.

В частности, в течение суток противник нанес 6 авиационных ударов с применением 36 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины - Антоновка, Бургунка, Ивановка, Николаевка, Ольговка, Токаревка, Тягинка. В результате ударов повреждены частные дома, здания и мощности агропредприятий.

Кроме авиабомб враг применяет и FPV-дроны, и продолжает практику сбросов осколочных боеприпасов с других БПЛА. За минувшие сутки зафиксирован сброс 15 таких боеприпасов по улицам Берислава и Красного Маяка.

Также говорится, что за сутки количество артиллерийских обстрелов оккупанты пытались довести до 100. Применили более 620 снарядов. Берислав, Благовещенское, Садовое, Станислав, Токаревку и непосредственно Херсон враг обстреливал по несколько раз из различного вооружения, применяя в том числе РСЗО и зажигательные снаряды.

В результате обстрелов повреждено учебное заведение и заведение общественного питания, административные здания, многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки. Один человек получил ранение.

По данным Сил обороны, в Черном море сейчас дежурят 4 корабля вражеского флота. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Напомним, накануне враг совершил около 50 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов Николаевщины и Херсонщины. Силы обороны юга ликвидировали почти три десятка оккупантов. Уничтожили две БМП, пушку, станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21" и 6 единиц автобронетехники противника.

Вчера, 21 октября, в Черном море находилось четыре корабля вражеского флота, из них на боевом дежурстве один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр".

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