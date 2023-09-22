Также украинские военные рассказали о последствиях атак оккупантов по гражданскому населению.

За прошедшие сутки на юге украинские защитники уничтожили много вражеской техники, в том числе разведывательный беспилотник SuperCam.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, подразделения ВСУ продолжают выполнение боевых задач, усиливая огневое давление на позиции и логистику врага.

В частности, за прошедшие сутки ликвидированы 35 оккупантов, вражеская военная техника и оружие. Речь идет о танке, трех пушках, пяти единицах автотехники, четырех лодках. Также сбит беспилотный летательный аппарат SuperCam, размах крыльев которого, по некоторым данным, составляет более 3 метров.

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Кроме того, поражены два пункта управления тактического уровня и пункт управления БПЛА оккупантов.

По данным пресс-службы, корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 10 кораблей: 9 – в Черном и один – в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Отмечается, что враг продолжает наносить удары по мирному населению.

"Вечером враг терроризировал юг страны активностью в воздухе. "Ониксом" ударил по рекреационной зоне в Одесской области, повредив многоэтажное здание санатория, а позже направил БпЛА ударного типа по Николаевской области. Обломками сбитого дрона поврежден частный дом, битым стеклом травмировались двое гражданских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты продолжают террор правобережья Днепра авиационными ударами с применением управляемых авиабомб: 14 КАБ-500 было направлено по Бериславскому району, подверглись разрушениям Тягинка, Львово, Одрадокаменка, Ольговка, Казацкое.

"Около двух десятков жилых домов повреждены, один гражданский погиб, еще двое – получили ранения", - рассказали военные.

За прошедшие сутки, по данным Сил обороны, враг особенно интенсивно бил именно по населенным пунктам: дважды атаковал Херсон и еще 11 сел в Херсонском и Бериславском районах. В результате обстрелов многие гражданские лица погибли и ранены. По информации пресс-службы, по меньшей мере 10 семей остались без жилья из-за попадания по частным домам.

Также под удар попали Очаков Николаевской области и сельскохозяйственные угодья Куцурубской громады.

Вражеские обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты беспощадно обстреливают правобережье Херсонской области.

Так, по данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник совершил по региону 82 обстрела, выпустив 383 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. Из-за этого 7 человек погибли, еще 12 - получили ранения.

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