Также уничтожен еще один полевой пункт боепоставки.

На юге украинские защитники нанесли очередные успешные удары по позициям российских войск. в частности, ликвидировано еще более 50 российских захватчиков и 12 единиц их техники.

Резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено, сообщают Силы обороны юга Украины.

В частности, за прошедшие сутки россияне сбросили три управляемые авиабомбы по Бериславскому району Херсонщины, в результате чего поврежден элеватор.

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Также за минувшие сутки враг совершил более 60 артиллерийских обстрелов с использованием около 240 снарядов, в том числе 7 обстрелов населенных пунктов Херсонского района и города Херсон. В результате обстрелов погибли двое гражданских, еще три человека получили ранения. Кроме того, повреждены два частных дома и здание агрофирмы.

В то же время, украинские защитники юга продолжают уничтожать врага. За минувшие сутки им удалось ликвидировать еще 55 оккупантов, а также уничтожить две пушки, миномет, семь лодок и два разведывательных беспилотника "ZALA" и "SuperCam". Также уничтожен еще один полевой пункт боепоставки.

Уточняется, что корабельная группировка врага развернута в количестве 12 единиц - 11 в Черном и 1 в Азовском морях. Однако вражеские ракетоносители заведены в пункты базирования.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские защитники и Защитницы ликвидировали еще около 570 российских захватчиков, а также более 60 единиц танков, артиллерийских систем и боевых бронированных машин.

Общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют около 264 тысяч 60 военных и более 35 тысяч единиц техники.

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