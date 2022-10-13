Над Одесской областьюсбито четыре вражеских дрона, а над Николаевщиной - два.

Ночью силы ПВО сбили шесть дронов-камикадзе, четыре - над Одесщиной и два - над Николаевщиной.

Об этом в своем Telegram сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ночью, 13 октября, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины над Одесщиной сбито четыре вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", над Николаевщиной - два", - говорится в сообщении.

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Россия бьет по Украине дронами Shahed-136: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицает продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В последнее время участились удары врага иранскими дронами. Таким образом РФ экономит ракеты, запас которых у Путина исчерпан для атак по критической инфраструктуре зимой.

По данным ВСУ, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

Как сообщал УНИАН, 11 октября главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты продолжают завозить в Беларусь иранские дроны-камикадзе "Shahed-136".

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