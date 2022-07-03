Ситуация на фронте зависит от того, чем закончатся бои за Луганскую область.

На полномасштабной войне РФ против Украины, которую 24 февраля развязала страна-агрессор, может наступить пауза. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал дату вероятного затишья и отметил, что сейчас ситуация зависит от того, чем закончатся бои за Луганскую область.

Об этом он рассказал "24 каналу".

По словам Мусиенко, ситуация на фронте изменится. Но насколько и как именно она изменится, зависит от боев под Лисичанском. Кроме этого, ситуация может меняться от того, насколько много ударов РФ сможет нанести по Славянскому направлению. Уже скоро россиянам придется делать перегруппировку.

Дело в том, что подразделения наших защитников отходят до Северска. Из-за этого РФ придется усиливать группировку у Ямполя. Вероятная "пауза" на фронте зависит не только от перегруппировки русских. Ситуацию на фронте могут также изменить продолжительность боев за Луганщину и уничтожение складов с вражескими боеприпасами. На временно оккупированных территориях все чаще раздаются взрывы, которые лишают рашистов оружия. Уничтожение складов сильно влияет на логистику россиян. Именно поэтому на войне возможна "пауза".

"Поэтому это может произойти где-то в августе месяце 2022 года", - рассказал Мусиенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские защитники уничтожили очередной танк российских оккупантов на Донбассе.

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