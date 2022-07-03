На видео показывается, как горит вражеская техника.

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику на Донбассе. Сегодня, 3 июля, российские оккупанты взорвали очередной танк оккупантов.

О метком попадании в цель рассказал пресс-центр Оперативного командования "Пивнич" в официальном Telegram-канале.

К публикации прикрепили ролик с горящим танком. Техника находилась среди густой растительности, но украинские воины смогли ее обнаружить и уничтожить. Как именно наносился удар, неизвестно. Вероятнее всего, работала артиллерия или противотанковые подразделения.

Напомним, согласно официальным данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 35 970 человек личного состава. ВСУ также превратили в металлолом 1584 танка, 801 артиллерийскую систему, 246 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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