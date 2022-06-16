Захватчики предприняли попытку штурмовых действий на востоке.

Сегодня, 16 июня, на востоке страны украинские защитники ликвидировали 26 оккупантов.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

"Сегодня, 16 июня, российские фашистские войска совершили 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют: личного состава – 26, БТР – 1, БПЛА – 1, состав из ГСМ – 1", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донетчине украинские воины мастерски "приземлили" российский вертолет Ми-35М. Так хорошо по технике оккупантов отработал ПЗРК "Стингер". Как сообщается, вероятнее всего, российские летчики не смогли покинуть место падения вертолета.

Что известно о потерях врага на войне

За почти четыре месяца полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 32 тысяч российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано две сотни оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

Отмечается, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее УНИАН сообщал, что в армии РФ участились случаи освобождение большого количества военных из-за отказа от участия в боевых действиях в Украине.

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