Так хорошо по технике оккупантов отработал ПЗРК "Стингер".

Украинские воины не устают уничтожать российских "туристов" на нашей земле и наносить им серьезные потери. На этот раз бойцы ССО "Азов" записали на свой счет ударный российский вертолет Ми-35М.

Видео приземления "птички" опубликовал в своем телеграм-канале экс-командир полка Максим Жорин.

На кадрах можно заметить, что вражеский вертолет летел на малых высотах во избежание попадания ракет. После того как по нему отработал ПЗРК "Стингер", он падает на землю и взрывается.

Скорее всего, российские летчики не смогли покинуть место падения вертолета и смешались с украинским черноземом.

Что известно о потерях врага на войне

За почти четыре месяца полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 32 тысяч российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано две сотни оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

Отмечается, что наибольшие потери за последние сутки противник понес на Бахмутском направлении.

Ранее УНИАН сообщал, что в армии РФ участились случаи увольнения большого количества военных из-за отказа от участия в боевых действиях в Украине.

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