Львовские десантники непрерывно уничтожают танки российских оккупантов.

Львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из ПТРК "Стугна-П". В результате удара украинских бойцов сдетонировал боекомплект оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Так, на видео зафиксировано, как воины-противотанкового подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины удачно охотятся на тяжелую бронетехнику противника.

"В частности, львовскими десантниками было уничтожено два танка российских захватчиков из ПТРК "Стугна-П". Судя по детонации боекомплекта, вражеские боевые машины вместе со своими экипажами прошли полную демилитаризацию", - говорится в сообщении.

Напомним, на Запорожье украинские воины мастерски "приземлили" российский вертолет Ми-35М. Так хорошо по технике оккупантов отработал ПЗРК "Стингер". Как сообщили, вероятнее всего, российские летчики не смогли оставить место падения вертолета Ми-35М.

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