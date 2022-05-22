Как отмечается, потери противника составляют: личного состава – 9, танков – 1, БМП – 2, БТР – 1, минометов – 1, ПТРК – 1, АТ – 2.

На восточном направлении сегодня российские оккупанты совершили одну атаку, уничтожено 9 захватчиков.

Об этом сообщила Оперативно-тактическая группировка "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 22 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потери противника составляют: личного состава – 9, танков – 1, БМП – 2, БТР – 1, минометов – 1, ПТРК – 1, АТ – 2.

Напомним, оккупанты восстанавливают железную дорогу в Купянске для ускорения переброски войск.

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