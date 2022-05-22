На Слобожанском направлении враг осуществляет систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Купянске оккупанты восстанавливают железнодорожную инфраструктуру. Так рашисты пытаются ускорить переброску своих войск.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на Слобожанском направлении остается напряженной. Оккупанты не прекращают обстрелы.

"На Слобожанском направлении враг осуществляет систематические артиллерийские обстрелы позиций наших войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск", - сообщили в Генштабе.

Также в оперативной информации говорится о ситуации на Харьковском направлении. В течение суток враг не проводил там активных действий. Оккупанты усилили полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты принудительно вывозят жителей Купянска в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: