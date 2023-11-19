Россияне незначительно продвинулись на север от Авдеевского коксохима и в промзоне.

Российские оккупанты продолжили наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение.

Как речь идет в отчете Института изучения войны (ISW), об этом свидетельствуют геолокационные кадры. Россияне незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промзоне на юго-восточной окраине города.

Между тем, российские "военкоры" заявляют, что российские войска контролируют 60% промышленной зоны и что часть Авдеевского коксохимического завода все больше становится спорной "серой зоной". Также они утверждали, что российские войска якобы захватили несколько позиций возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки и продолжают наступление к югу от террикона к северо-востоку от Авдеевки.

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"Россияне сообщали, что они развивают успехи у железной дороги к северу от Авдеевки и укрепляют контроль над позициями вблизи Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), отметив, что украинские войска не отступили из промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки. Другой российский "военкор" заявил, что бои продолжаются преимущественно в направлении Очеретиного (15 км северо - западнее Авдеевки), Новокалинового (11 км северо-западнее Авдеевки) и Авдеевского коксохимического завода", - говорится в сообщении ISW.

Штурм Авдеевки

Как сообщал УНИАН, Авдеевка с трех сторон находится в полуоточении россиян.

По прогнозу британской разведки, оккупанты понесут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Говоря о попытках врага захватить Авдеевский коксохимический завод, Барабаш отметил, что в этом логики нет.

"Это определенная ловушка, а террикон – это серая зона, где они сейчас бьют артой, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмовые действия, но прорывов нет, наши воины мужественно защищают", - отметил Барабаш.

Недавно оккупант показал "братскую могилу РФ" под Авдеевкой.

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