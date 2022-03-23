В Краснопольской общине на Сумщине оккупанты выгоняют людей из домов и пытаются заставить их пешком идти в Россию.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в видеообращении по итогам 22 марта.
"Продолжается террор и в населенных пунктах Краснопольской громады. Ходят по домам, отбирают мобильные телефоны, отобрали все оружие у местных охотников... Занимают сегодня и школы, и дома - выгоняют людей на улицу. Заставляют многих пешком идти в Россию, но люди отказываются. Пытаются их заставить делать взрывные устройства, но люди отказываются", - отметил он.
Живицкий поблагодарил граждан за их позицию.
"Мы стоим на своем - никакого сотрудничества с оккупантами быть не может, поэтому мы работаем на нашу победу", - подчеркнул председатель ОВА.
Он добавил, что оккупанты продолжают и дальше обстреливать южную часть Сум и окрестности города.
По словам Живицкого, в некоторых общинах из-за обстрелов повреждены электролинии и газопроводы, поэтому определенное количество абонентов пока лишены этих услуг.
В то же время, оперативно найти повреждения и отремонтировать его специалисты не могут, ведь обстрелы продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Тростянце на Сумщине вспыхнул масштабный пожар, который не могут тушить из-за обстрелов и уличных боев.