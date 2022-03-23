В некоторых общинах из-за обстрелов повреждены электролинии и газопроводы, поэтому определенное количество абонентов пока лишены этих услуг.

В Краснопольской общине на Сумщине оккупанты выгоняют людей из домов и пытаются заставить их пешком идти в Россию.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в видеообращении по итогам 22 марта.

"Продолжается террор и в населенных пунктах Краснопольской громады. Ходят по домам, отбирают мобильные телефоны, отобрали все оружие у местных охотников... Занимают сегодня и школы, и дома - выгоняют людей на улицу. Заставляют многих пешком идти в Россию, но люди отказываются. Пытаются их заставить делать взрывные устройства, но люди отказываются", - отметил он.

Живицкий поблагодарил граждан за их позицию.

"Мы стоим на своем - никакого сотрудничества с оккупантами быть не может, поэтому мы работаем на нашу победу", - подчеркнул председатель ОВА.

Он добавил, что оккупанты продолжают и дальше обстреливать южную часть Сум и окрестности города.

По словам Живицкого, в некоторых общинах из-за обстрелов повреждены электролинии и газопроводы, поэтому определенное количество абонентов пока лишены этих услуг.

В то же время, оперативно найти повреждения и отремонтировать его специалисты не могут, ведь обстрелы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Тростянце на Сумщине вспыхнул масштабный пожар, который не могут тушить из-за обстрелов и уличных боев.

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