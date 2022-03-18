Коридоры заработают в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что на сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров. Об этом она сообщила в своем видеообращении.

"На сегодня согласовано 9 гуманитарных коридоров", — отметила она.

В частности, в Донецкой области эвакуация будет происходить из Мариуполя в Запорожье. Верещук добавила, что сейчас колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка, а после 9:00 из Запорожья должна была отправиться вторая колонна автобусов.

"Мариупольцев, которым удалось вырваться из города будем перевозить из Бердянска в Запорожье. Тем, кто идет пешком, будет организована помощь в городе Мангуш", — рассказала министр.

В Сумской области эвакуация будет происходить из Сум в Полтаву, а также из Тростянца, Лебедина, Конотопа, Краснополья и Великой Писаревки до Полтавы.

В Харьковской области сегодня планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

"Прорабатываем на завтра маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской и Луганской областей", — добавила она.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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