Чтобы выбраться из Волновахи в оккупированной Донетчине, украинцам нужно было пройти процедуру так называемой "фильтрации". Без этого невозможно проехать ни один блок пост оккупантов.

Украинцы, оказавшиеся на временно оккупированных территориях из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, проходят немало испытаний, пытаясь вырваться из окружения российских войск.

Одним из таких мужчин, который выехал из Волновахи Донецкой области, пообщались журналисты ТСН.

Как рассказал украинец, с первых дней боевых действий на территории города очень активно работала российская пропаганда.

"У нас не было ни нормальной связи, ни интернета, ничего. Все исчезло еще 27 февраля. Новости передавались из ус в уста. 90% это были российские фейки. Большинство людей не думали своей головой, а верили в то, что им говорят," - рассказал мужчина.

По его словам, одна из самых популярных сказок, которые ходили по городу, была о том, что украинский танк ездил по району "Стоквартирка" и расстреливал многоэтажки. Также рассказывали, что "азовцы" и "неонацисты" не дают никому выходить из домов.

"Когда появился интернет, мы увидели настоящее видео, где танк с буквой Z стрелял в дома, а "днр-овцы" это снимали", - смеется мужчина.

По его словам, где-то до 12 марта люди не знали никаких новостей. Продолжалась активная фаза боев, город бомбили, стирали в порох...

"Потом, после захвата города, в центре стояли боевики "ДНР", которые давали позвонить на "Фениксе" (мобильная связь, действующая на территории псевдо-республики" ДНР" - УНИАН), а кому ты будешь звонить, если у тебя нет знакомых, которые пользуются этой связью? Какой смысл звонить в "ДНР"? Какие новости они могут тебе рассказать? Какую "правду"?"- рассказывает мужчина.

Из Волновахи выехало около 60% людей. Большинство из них были с проукраинской позицией. Мужчина с семьей решил выбираться из города когда там уже было невозможно находиться: не было ни света, ни воды, ни газа. По его словам, в той системе, которая там была, ты с проукраинской позицией, любовью к своей стране просто не можешь жить: тебя либо убьют, либо сдадут в ФСБ, обозвав "укропом" или "неонацистом".

"С самого начала боевых действий мы не могли поехать, потому что у нас были родные пожилого возраста, им нужна была помощь. Было трудно уехать еще и потому, что у нас не было своего транспорта. Мы остались помогать родственникам", - говорит мужчина.

Чтобы выбраться из Волновахи в оккупированной Донетчине, украинцам нужно было пройти процедуру так называемой "фильтрации". Без этой процедуры невозможно проехать ни один блок пост.

"Мы сначала поехали в Докучаевск. Там на "фильтрацию" ежедневно было 500-600 человек. "Фильтрация" - это бумажка, распечатанная на принтере, с подписью и печатью, где написаны твое имя и фамилия и то, что ты "отфильтрован"", - рассказывает мужчина.

Во время этой процедуры у людей берут отпечатки пальцев, фотографируют, записывают паспортные данные, после этого выдают бумажку о "фильтрации".

Однако, по словам мужчины, после того, как ты получил эту бумажку, тебя могут забрать люди в форме (из-за доносов или их информации о твоей проукраинской позиции).

"Так забрали меня и некоторых моих знакомых. Они либо проводят с тобой беседу на месте: выспрашивают, не передаешь ли ты какие-то данные, не сотрудничаешь с "неонацистами". Могут давить на тебя, рассказывая, что у тебя дома лежат какие-то трупы, что ты хранишь оружие. Они прям на месте придумывают ситуацию, давят на тебя и смотрят на твою реакцию. Мне конкретно сказали, что на меня поступил донос, что я якобы сотрудничаю с военными, поддерживаю "неонацистов" и на этом фоне были ко мне претензии", - говорит мужчина.

По его словам, у оккупантов действует система "хорошего" и "плохого" полицейского: один спокойно говорит, пробует тебя защитить, а другой - давит, чтобы вытащить какую-то информацию, угрожает тебе и твоим родным.

Во время допросов у людей забирают телефон, документы, ноутбуки, могут провести обыски дома. Проверяют чаты, переписки.

"Если ничего им нужного не находят - отпускают. Если находят - я не знаю, что тогда происходит с человеком...", - говорит мужчина из Волновахи.

У его семьи было два варианта уехать из Волновахи на подконтрольную Украине территорию: или через "ДНР" и Россию в Европу, или через Бердянск, Запорожье.

"Проблема в том, если ты хочешь выехать на подконтрольную территорию Украины, то не все так просто. Как мне рассказывали знакомые, когда ты едешь из Донецкой области в сторону свободной Украины, ты проезжаешь около 30 постов с "днровцами", которые на каждом тебя раздевают, смотрят твои татуировки, проверяют документы, лазят в твоих вещах, могут забрать деньги или попытаться переманить на военную службу на свою сторону. Там творится беспредел. И чем ближе к "серой зоне", тем беззакония больше. Там стоят и чеченцы, и буряты. И это все помимо того, что идут постоянные обстрелы", - говорит мужчина.

Если ехать в сторону России, то таких проблем нет.

"Мы заехали в Донецк. Сели в автобус и поехали в Россию, а оттуда - выехали в Европу. Там проблем не было", - говорит он.

По словам украинца, можно ехать своим транспортом, а можно на рейсовых автобусах из оккупированного Донецка. Билет на автобус стоит 330 долларов или 300 евро или гривнях или рублях можно рассчитывать.

"Ты заранее бронируешь место. Тебе говорят, во сколько выезжает автобус. В автобусе рассказывают, что нужного говорить на постах, если тебя спросят, почему и куда ты едешь", - рассказывает он.

Так, по его словам, когда ты выезжаешь из "ДНР", на блок посте тебе надо сказать, что едешь к родственникам в Таганрог. Когда уже едешь по России - говорить, что направляешься в Псков к родственникам. А уж на границе с ЕС - говоришь правду, как есть.

"Ехали мы почти трое суток. Самое страшное было на пересечении границы "ДНР" и РФ, потому что там было мало мужчин. Спасло то, что у меня хоть и донецкая прописка, а все же был украинский паспорт. Думаю, если бы был паспорт "ДНР", то меня бы не выпустили, а отправили воевать. Спокойно на душе стало уже после того, как пересекли границу в Латвии и я увидел плакат с надписью: "Если вы стали свидетелем правонарушений или агрессии со стороны России, можете обращаться..."Тогда ты понимаешь, что ты находишься в нормальной стране и ты выбрался из того ада", - рассказал украинец.

Напомним, еще в марте украинские военные оставили город Волноваха и перебазировались на другие позиции. Как сообщали в Госпогранслужбе, Волновахи как города уже не существует, ее инфраструктура разрушена.

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