Негативно влияют на российских военнослужащих, в частности, задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "спецоперации".

Из-за снижения уровня морально-психологического состояния на отдельных направлениях зафиксированы многочисленные случаи, когда российские оккупанты сдаются плен и покидают свои позиции.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по итогам оперативной информации по состоянию на 18:00 в Facebook.

"Благодаря успехам Сил обороны, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставление своих позиций", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий.

"Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что также негативно влияют на российских военнослужащих задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "специальной военной операции".

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, сейчас продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны.

На юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен. Там им очень сложно. Захватчики имитируют подтягивание резервов путем маневрирования.

1 октября украинский флаг зареял в Лимане Однако в городе еще продолжались бои. Сегодня, 2 октября, Лиман был полностью зачищен от российских войск.

Как известно, освобождение Лимана открывает ворота для освобождения всего украинского Донбасса.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 59 610 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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