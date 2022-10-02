Они уже считают опасным жить в административных зданиях.

На оккупированной Херсонщине российские захватчики начинают расселяться в больницах и жилых домах, поскольку боятся ВСУ.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время информационного телемарафона.

"Оккупанты сейчас начинают расселяться и в больницах, и в домах людей, потому что расселяться в административных зданиях они уже считают для себя опасным", - сказал Хлань.

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По его словам, вчера в Бериславе было уничтожено здание полиции, где размещались российские войска, под завалами осталось много оккупантов. И поэтому сейчас российские военные начинают расселяться по частному сектору.

Ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 сентября на временно оккупированных территориях Херсонской области оставалось около 500 тыс. человек.

23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

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