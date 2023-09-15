Сейчас захватчики уже разработали мобилизационный план и начали выдачу повестки офицерам запаса.

Российские захватчики решили провести мобилизацию местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской и Донецкой областях для войны против Украины. Для этого РФ использует фальшивые выборы.

"На временно оккупированных территориях продолжается подготовка к началу мобилизации местного населения на войну против Родины", - информирует Центр национального сопротивления.

По данным подполья, на временно захваченной территории Херсонской области ведется подготовка к призыву военнообязанных жителей на службу в российскую армию. "Военкомат" оккупантов уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повестки офицерам запаса. Захватчики работают на основе данных, которые украинцы предоставляли во время фейковых выборов и раздачи продуктовых наборов.

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Как отмечается, в Донецкой области во время так называемых выборов раздали 100 повесток. Оккупанты активно составляют списки лиц 2006 года рождения, которых хотят мобилизовать в 2024 году.

Мобилизация в оккупационную армию

Как сообщал УНИАН, на войне погибли более 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки.

Мэр Мелитополя Иван Федоров предупреждал, что оккупанты планируют начать массовую мобилизацию населения на захваченных территориях сразу после того, как проведут "выборы" в местные органы власти.

Партизаны движения "Атеш" также рассказывали, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию для почти всех возрастных групп Крыма.

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