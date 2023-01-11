Сейчас в Мелитополе приезжих российских военных больше, чем гражданского населения.

Российские оккупанты выселяют гражданское население временно оккупированного Мелитополя из своих домов и расселяют в них россиян.

Как заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона, в городе почти все пустые квартиры и дома уже заняты, поскольку, по информации украинских местных жителей, сейчас приезжих российских военных в городе больше, чем гражданского населения, которое осталось.

"Даже забирают не только пустые квартиры и дома тех жильцов, которые выехали с временно оккупированной территории, а просто даже если им нужна какая-то квартира или дом, они просто приходят в это помещение и говорят, что "у вас есть одни сутки выехать из этой квартиры или дома", - сказал Федоров.

Видео дня

Война в Украине - ситуация в Мелитополе

Как сообщал УНИАН, с начала января оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщило, что ночью 8 января в Мелитополе была уничтожена база оккупантов и техника противника.

Вас также могут заинтересовать новости: