Также уничтожено 9 складов боеприпасов.

На Таврическом направлении за сутки уничтожено почти 50 российских захватчиков. Об этом сообщает бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, Силы обороны продолжают движение вперед на Таврическом направлении.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 183 человека (безвозвратные - 47, раненые - 136)", - сообщил Тарнавский.

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Также уничтожено 18 единиц военной техники противника.

Речь идет об одном танке, 2 боевых бронированных машинах (ББМ), 8 артиллерийских системах и минометах, 2 БпЛА, 4 единицах автомобильной техники и 1 единице специальной техники.

Кроме того, было уничтожено 9 складов боеприпасов.

Потери оккупантов в Украине - детали

По последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 01 сентября 2023 года ориентировочно составили убитыми около 263 тыс 490 солдат, в том числе, 470 за минувшие сутки.

До этого на Таврическом направлении потери врага составили 181 человек (безвозвратные - 45, раненые - 135, пленные - 1). Также было уничтожено 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 пункт управления врага.

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