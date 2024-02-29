В то же время он отметил, что чем больше россиян наступает, тем больше их уничтожается.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал о "волнах" российских оккупантов на Авдеевском направлении, где ситуация остается сложной.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Авдеевки, он отметил, что ситуация является динамичной и постоянно может меняться. Относительно Авдеевского направления Лиховий отметил, что там россияне сосредотачивают наибольшие атакующие усилия.

"На нем ситуация остается сложной. 25 вчерашних атак враг проводил в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское", - сказал он.

По словам спикера, тот частичный успех, который кое-где на этом направлении имеет враг, связан с тем, что российские войска подтягивают резервы и применяют большие силы.

"Кроме мотострелковых бригад, которых там на Авдеевском направлении сразу пять задействовано, это подразделения специального назначения, это какие-то тихоокеанские даже подразделения. И враг там атакует уже не просто малыми штурмовыми группами, а он атакует подразделениями численностью как минимум рота, а то и до батальона, если это посчитать", - отметил Лиховий.

В то же время он сказал, что это наступление не является одномоментным, и это не является наступлением колонной, когда идет большая колонна с танками, бронетехникой и большим количеством личного состава.

"Но это имеет вид таких "волн" и в каждой из этих "волн" идет их численность где-то в районе взвода или даже больше", - сказал спикер и добавил, что одна такая "волна" может быть до 100 человек.

Лиховий отметил, что чем больше россиян наступает, тем больше их уничтожается. Он сообщил, что на всей операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за минувшие сутки потери врага в живой силе составили 431 человек убитыми и ранеными. Также было уничтожено 40 единиц вооружения и военной техники, не считая беспилотники.

Ситуация возле Авдеевки

Оккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись на 6 километров вглубь дальше на запад от города. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В связи с этим, как отмечает разведка, Россия почти наверняка установила контроль над несколькими селами в районе: Ласточкиным, Степным и Северным.

При этом российские оккупанты стремятся использовать в свою пользу момент, когда к западу от Авдеевки украинские силы имеют меньше хорошо защищенных позиций для обороны.

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