Председатель ОВА считает, что ресурсов, которые можно перебросить с востока на юг после захвата Лисичанске у россиян почти не осталось.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что у России были планы захватить юг Украины и выход в Черного моря были с самого начала полномасштабного вторжения, но это у них не получилось.

Как заявил он во время телемарафона "UAразом", украинские защитники готовы к любым сценариям развития событий.

"Мы всегда готовимся ко всем возможным сценариям. И планы захватить юг Украины и выход к Черному морю были с самого начала, но это у них не получилось. Я считаю, что они потеряли эту возможность и потенциал и сейчас это им будет сделать гораздо сложнее. По состоянию на сейчас сконцентрированы силы русских на востоке нашей страны, там идут очень тяжелые бои. А на нашем направлении, наоборот, ВСУ имеют тактическое преимущество. Поэтому мы готовимся, но мы готовимся также к наступательным действиям", — отметил Виталий Ким.

Председатель ОВА считает, что ресурсов, которые можно перебросить с востока на юг после захвата Лисичанске у россиян почти не осталось.

"На сколько я знаю, у них (русских - ред) там ничего не остается после тех штурмов, поэтому и перебрасывать многое нет. Наше преимущество-люди. Наши ВСУ гораздо искуснее. И хотя у нас нет преимущества для наступательных действий, используя военную хитрость, наши военные работают активно на защиту", - отметил Ким.

Вместе с тем, по словам Кима, на Николаевщине из-за военных действий пострадали 6200 объектов - они либо разрушены полностью, либо частично повреждены.

"По состоянию на сейчас 12 предприятий-гигантов Николаевщины не работают из-за частичного или полного уничтожения - это очень ощутимо. Но есть предприятия, которые работают даже в таких сложных условиях", - рассказал глава ОВА.

По ситуации на Херсонщине, то по словам Кима, там все горит, ВСУ плодотворно работают над истреблением оккупантов.

"Горят рашистские склады боеприпасов. Продолжаются бои. Больше сказать не могу, чтобы не навредить ВСУ", - отметил он.

Напомним, по данным СБУ, во время спецоперации в Николаевской области задержан 3 глубоко законспирированных вражеских агентов. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей как информаторов.

Как писал УНИАН, 2 июля утром российские военные нанесли очередной ракетного удара по Николаеву, выпустив по меньшей мере семь ракет.

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