Опасная находка уничтожена, отметили в оперативном командовании "Пивдень".

В Одесской области из Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину.

Об инциденте в отчете за сутки, 3 июля, рассказал спикер оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.

"Из Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину. Вовремя обнаружена, она находилась на прибрежном участке с затрудненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС (Военно-морских сил - Ред.), которые обеспечили ее контролируемый подрыв на месте", - сказал Назаров.

Он добавил, что море неустанно напоминает об опасности, которую в себе имеет.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое стартовало рано утром 24 февраля, в Одесской области действует запрет на купание в водоемах, в том числе в Черном море.

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