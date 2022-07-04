В Одесской области из Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину.
Об инциденте в отчете за сутки, 3 июля, рассказал спикер оперативного командования "Пивдень" Вооруженных сил Украины Владислав Назаров.
"Из Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину. Вовремя обнаружена, она находилась на прибрежном участке с затрудненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС (Военно-морских сил - Ред.), которые обеспечили ее контролируемый подрыв на месте", - сказал Назаров.
Он добавил, что море неустанно напоминает об опасности, которую в себе имеет.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое стартовало рано утром 24 февраля, в Одесской области действует запрет на купание в водоемах, в том числе в Черном море.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В ВСУ раскрыли подробности освобождения острова Змеиный: какую технику потеряли оккупанты
- На Николаевщине ВСУ "накрыли" два вражеских склада боеприпасов
- Уничтожены самоходки, гаубица и 47 оккупантов: названы новые потери России в Украине