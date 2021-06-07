Мужчина пытался получить секретную информацию научного института Харькова о новейшей военной технике и программах разработок использования беспилотных летательных аппаратов.

В Луганской области во время спецоперации предотвратили совершение террористического акта и задержали агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой "народной милиции ЛНР" и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины. С целью выполнения задания он через пособников пытался получить секретную информацию научного института Харькова о новейшей военной технике и программах разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 года был задержан", - рассказали в прокуратуре.

Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории России в город Северодонецк, где, по информации прокуратуры, "планировал совершить террористический акт путем закладки самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя института".

Правоохранители задержали гражданина в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины после закладки и попытки приведения взрывчатки в действие. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Автор: Татьяна Поляковская