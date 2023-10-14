На вражеских позициях обнаружили советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57, разработанной еще в середине 1940-х годов.

На Купянском направлении пограничники штурмовой бригады "Стальная Граница" во время аэроразведки обнаружили на вражеских позициях советский зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57мм, разработанной еще в середине 1940-х годов.

Как сообщили в бригаде, последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада Советского Союза большинство постсоветских стран включительно с Украиной сняли С-60 с вооружения из-за ее морального устаревания.

"Посмотреть на музейный экспонат вылетел пограничный дрон-камикадзе. Результаты этой взрывной встречи хорошо видны на видео", - отметили штурмовики, обнародовав момент уничтожения пушки.

Уничтожение вражеской техники

Как сообщал УНИАН, военные контрразведчики и спецназовцы из ЦСО "А" СБУ также уничтожают технику врага. Спецназовцы СБУ разнесли вдребезги еще почти 60 единиц техники россиян. В частности, только за три минувшие недели "отминусовали" 57 единиц техники и вооружения оккупантов. В частности, список вражеских потерь пополнили: 10 танков, РСЗО БМ-21 "Град", ЗРК "Тор", 7 БМП, 4 МТЛБ и 3 БТР, 7 САУ и 7 пушек, ББМ "Тигр", зенитную установку, минометы и наблюдательный комплекс "Муром-М", установленный на временно оккупированной территории.

Также недавно беспилотники СБУ поразили два дорогих комплекса российской ПВО "Триумф". Цена такого комплекса более 1,2 млрд. дол. США.

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