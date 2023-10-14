Уничтожен и наблюдательный комплекс врага "Муром-м", который захватчики установили на оккупированной территории.

Военные контрразведчики и спецназовцы из ЦСО "А" Службы безопасности Украины в течение трех недель "минуснули" еще 57 единиц техники и вооружения оккупантов.

Как сообщает СБУ, список вражеских потерь пополнили 10 танков, 7 боевых бронированных машин, 4 малых тягача, 3 бронетранспортера, 7 самоходных артиллерийских установок, 3 миномета и 7 пушек.

Также уничтожена реактивная система залпового огня "Град", зенитно-ракетный комплекс "Тор", боевая бронированная машина "Тигр", зенитная установка и 11 единиц автотранспорта россиян.

Кроме того, украинским спецназовцами удалось ударить и по наблюдательному комплексу "Муром-М", установленному на временно оккупированной территории.

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Как сообщал УНИАН, по словам начальника пресс-службы восточной группировки войск Ильи Евлаша, оккупанты активизировали попытки наступления на Лимано-Купянском направлении. Однако ВСУ отражают вражеские атаки и наносят россиянам значительные потери.

В частности, за сутки на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 206 оккупантов и 15 единиц техники и вооружения, а на Бахмутском - 109 россиян и 12 единиц их техники. Также удалось уничтожить командно-наблюдательный пункт роты на этом направлении, 10 российских дронов и семь складов боеприпасов.

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