Кулеба в очередной раз призвал местных не снимать и не выкладывайте в соцсетях фото и видео работы Вооруженных сил Украины.

На Киевщине работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Жители Киевщины! Пребывайте в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - отметил он.

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Кулеба в очередной раз призвал местных не снимать и не выкладывать в соцсетях фото и видео работы Вооруженных сил Украины.

За данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, Киевщину атакуют вражеские дроны-камикадзе. Их активно сбивают вблизи нескольких городов. Сейчас в области продолжает раздаваться воздушная тревога. ПВО работает.

Иранские дроны-камикадзе на войне против Украины

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у Ирана тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально эта сторона продолжает отрицать предоставление беспилотников стране-оккупанту. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Впервые на Николаевщине иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации остается еще около трехсот иранских дронов.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Польша предоставила Украине комплексы, из которых украинцы сбивают иранские дроны.

В СНБО добавили, что Силы обороны сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО успешно справляется с иранскими дронами.

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