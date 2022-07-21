Враг не считает живую силу и поэтому у него много потерь.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в захваченном Купянске морг переполнен трупами российских солдат.

В эфире телемарафона он отметил, что Купянск находится на Изюмском направлении и здесь оккупанты постоянно несут потери.

"Поскольку через Купянск они направляют свою технику, у них логистика идет на Изюмское направление и дальше на территорию Донецкой области, и там действительно ведутся активные боевые действия, наши Вооруженные силы постоянно наносят на этом направлении врагу большие потери", - сказал чиновник.

По словам Синегубова, россияне не считаются с потерями в живой силе. В городе уже не хватает рефрижераторов для хранения их трупов.

"Враг фактически не считает свою живую силу, считает только бронированную технику. Мы это наблюдаем по военной тактике действий. Ну, а то, что не хватает действительно моргов, не хватает рефрижераторов - это их проблемы", - резюмировал глава ОВА.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области рашисты устроили морг для своих солдат на сельхозпредприятии.

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