Эксперт убежден, что необходимых ресурсов у оккупантов на сегодня нет.

В настоящее время угрозы нападения на Харьков нет, но городу, как и ранее, грозят обстрелы.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Тех войск, которые находятся на харьковском направлении, даже с учетом 144-й танковой дивизии с 20-й армии, не достаточно, чтобы двигаться на город. Во-первых, надо прорвать нашу оборону, а она там довольно хорошо укреплена. Об этом даже свидетельствует то, что Россия, бросив в бой резервы, смогла восстановить положение по той линии, с которой мы оттесняли их к границе. Дальше они пройти не смогли. Да, они вернулись на исходные позиции, нам пришлось отступить на них, но дальше они не прошли. Оборона довольно серьезно построена", - рассказал он.

Эксперт предположил, что оккупанты продолжат обстреливать город, в том числе из авиации и артиллерии.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Путин, вероятно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области.