Согласно источнику, три российские батальонные тактические группы запросили у Украины "зеленый коридор".

Сегодня из Херсонского направления поступили хорошие новости. Свыше 2000 оккупантов попали в окружение и запросили у Украины "зеленый коридор".

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные источников в ВСУ.

По их данным, "зеленый коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая.

Отметим, это сходится с информацией от военного эксперта Александра Коваленко, который ранее сегодня сообщил, что возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел и требуют организовать "зеленый коридор" для выхода из окружения украинских защитников.

По данным The Insider, наступление ВСУ велось сразу по двум направлениям: Ольгино – Костырка и Потемкино – Нововознесенское. В настоящий момент на севере Херсонской области идут активные боевые действия по линии Архангельское – Золотая балка.

В ВСУ заявили о проведении мощной операции на юге Украины

Об этом накануне заявила глава пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк, уточнив, что ситуация в регионе напряженная, меняется динамично, но полностью контролируется ВСУ.

Говоря об операции украинской армии, она подчеркнула следующее: "Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате".

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