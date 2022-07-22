Враг в настоящее время там деморализован, рассказали в ОК "Пивдень".

Украинская армия проводит мощную операцию на юге страны, там уничтожаются вражеские склады и командные пункты, оккупанты отказываются идти в бой, остаются в окопах или убегают.

Об этом рассказала 24 каналу глава пресс-центра ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк, уточнив, что ситуация в регионе напряженная, меняется динамично, но полностью контролируется ВСУ.

Говоря об операции украинской армии, она подчеркнула следующее:

"Деталей мы пока не разглашаем, но обязательно удивим вас тем, что будет в результате".

По ее словам, враг остается на прежних позициях, чувствуя себя там более защищенно, и огонь ведется на расстоянии. Россияне, добавляет Гуменюк, деморализованы после уничтожения командного пункта мотострелковой дивизии.

"Личный состав отказывается вести боевые действия и остаются в окопах или даже разворачиваются и уходят назад", - пояснила она.

Ранее сегодня военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел и требуют организовать "зеленый коридор" для выхода из окружения украинских защитников.

По данным The Insider, в результате контрнаступления ВСУ окружены порядка двух тысяч российских военных. "Зелёный коридор" для выхода из окружения запросили три российские батальонные тактические группы, в том числе рота спецназа и танковая, сообщили журналисты.

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